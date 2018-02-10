Afşin-Elbistan B Termik Santrali'ne kömür temin edilen Çöllolar Kömür Sahası'nda 7 yıl önce meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 11 madenci dualarla anıldı

Afşin-Elbistan B Termik Santrali'ne kömür temin edilen Çöllolar Kömür Sahası'nda 6 yıl önce meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 11 madenci dualarla anıldı.

Çöllolar Kömür İşletmesi'nde düzenlenen anma programında konuşan Türkiye Maden-İş Sendikası Elbistan-Afşin Şube Başkanı Adil Bölükbaşı, göçük olayının üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen acılarının taze olduğunu söyledi.

Göçükte hayatını kaybeden 11 şehit madenciyi unutmayacaklarını dile getiren Bölükbaşı, "Öncelikle tüm maden şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Üzerinden 7 yıl geçti ama işletmemizde hala bugün olmuş gibi acısını yaşıyoruz. Göçük olayından sonra işletmemiz kapatıldı. Bu durumun önünü açıp insanlara acılarını unutturmamız lazım." dedi.

Bölükbaşı, maden işletmesinin tekrar açılarak Türkiye ekonomisine katkıda bulunması gerektiğini belirtti.

Afrin'de mücadele eden güvenlik güçlerine Allah’tan kuvvet dileyen Bölükbaşı, "Şehitlerimize rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz sınır güvenliğimiz için, bayrağımız için bizler için mücadele ediyor. Madenciler olarak devletimize katkıda bulunmak için burada üretim yapmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmanın ardından maden şehitlerinin aileleri, Çöllolar Kömür Havzası'nda şehitler için oluşturulan anıtı ziyaret ederek dua okudu.

Anma programına, şehit madencilerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra, Çöllolar Kömür İşletmesi Müdürü Şeref Aksu, madenciler ile vatandaşlar katıldı.



Olayın geçmişi

Afşin-Elbistan B Termik Santrali için kömür üretimi yapılan Çöllolar Kömür Sahası'nda 6 Şubat 2011'de meydana gelen göçükte Yaşar Alkaya yaşamını yitirmiş, 10 Şubat 2011'deki ikinci göçükte ise 10 kişi toprak altında kalmıştı.

Göçük altından dozer operatörü Ruşen Demir'in cenazesi çıkarılmış, Hacı Mehmet İpek, Muhsin Koşan, Adnan Demir, Tuğran Gökhan, Nail Yılmaz, Kemal Elmas, Cuma Yıldırım, Aydoğan Polat ve Halil Tatlı'nın cansız bedenlerine ise ulaşılamamıştı.

Göçükle ilgili 23 kişinin yargılandığı ve geçen ay sonuçlanan davada mahkeme, 4 yıl ikişer ay hapse mahkum ettiği 4 sanığın cezasını 91 bin 200'er lira para cezasına çevirmişti.