Kazada hayatını kaybeden aynı aileden 9 kişinin cenazesi, Gaziantep'te toprağa verildi

Kahramanmaraş'ta minibüsün kamyona çarpması sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 9 kişinin cenazesi, memleketleri Gaziantep'te defnedildi.



Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunun Beşoluk mevkisinde minibüsün kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada ölen aynı aileden Zeynep (35), Yusuf (19), Cuma (14), Cengiz (11), İsa (7), Celil (2), Songül (24), Cesur (1) ve Esra Avcı'nın (16) cenazesi, Yeşilkent Mezarlığı'nda cenaze namazının kılınacağı alana getirildi.



Burada kılınan namazın ardından 9 kişinin cenazesi, Yeşilkent Mezarlığı'nda yan yana defnedildi.



Hayatını kaybedenler arasındaki Esra Avcı'nın kısa süre önce nişanlandığı öğrenildi. Mezarlığa Esra Avcı'nın beyaz gelinliğiyle gelen yakınları, gelinliğe sarılarak feryat etti. Gelinlik, daha sonra Esra Avcı'nın mezarına konuldu.



Mezarlığa, kazada ölen Songül Avcı'nın askerde olan eşi Emrah Avcı da izin alarak geldi. Ayakta durmakta zorlanan Emrah Avcı'yı yakınları teselli etti.



Dün sabah Cemal Avcı'nın (40) kullandığı 46 P 9627 plakalı minibüsün Ali Das yönetimindeki 06 FZ 6350 plakalı kamyona çarpması sonucu 9 kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı.