Kahramanmaraş TOKİ kura sonuçları belli oluyor! İşte isim listesi sorgulama ekranı
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde sıra Kahramanmaraş’a geldi. Kent genelinde inşa edilecek binlerce konut için nefesler tutulurken, hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi ve sonuç sorgulama ekranına dair detaylar netleşti.
TOKİ tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde takvim işlemeye devam ediyor.
Kahramanmaraş genelinde toplam 8 bin 195 konutun hak sahibi belirlenecek.
Merkez, Dulkadiroğlu, Onikişubat, Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Nurhak, Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerini kapsayan projede binlerce başvuru sahibi sonuçlara kilitlendi.
Noter denetiminde ve otomatik kura sistemiyle yapılan çekiliş, şeffaflık ilkesi gereği TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Bu işlemle birlikte 8 bin 195 ailenin ev hayali somutlaşmış olacak.
İSİM LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Çekilişin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahiplerinin bulunduğu listeler kamuoyuyla paylaşılacak.
Vatandaşlar, kura sonuçlarına ve isim listelerine aşağıdaki platformlardan ulaşabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: www.toki.gov.tr
e-Devlet Kapısı: www.turkiye.gov.tr
Adaylar, ilgili adreslere T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını anında sorgulayabilecek.