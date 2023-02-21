Kahramanmaraş Valiliği'nden deprem açıklaması

Kahramanmaraş Valiliği, Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Kahramanmaraş'ta herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığını duyurdu.

Kahramanmaraş Valiliği'nden deprem açıklaması
Kahramanmaraş Valiliği'nden deprem açıklaması / 2023
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Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hatay'da meydana gelen depremin, Kahramanmaraş'ta da yoğun şekilde hissedildiği ifade edildi.

Deprem sonrası yapılan saha taramalarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı kaydedilen açıklamada, vatandaşlardan, ağır hasarlı binalardan uzak durmaları istendi.

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