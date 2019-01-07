Amasya'da Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerinde tüm okullarda, Taşova ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 6 okulda bugün taşımalı eğitim yapılmayacak

Amasya'da, 2 ilçede okulların tamamı, 1 ilçede ise taşımalı eğitim 7 Ocak Pazartesi tatil edildi.



Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.



Amasya Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartları nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ve mağduriyet meydana gelmemesi amacıyla Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerinde tüm okullarda, Taşova ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.





Kahramanmaraş'ta taşımalı eğitime kar engeli

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 6 okulda taşımalı eğitime 7 Ocak Pazartes bir gün ara verildi.

Andırın ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçenin kuzeyinde bulunan mahallelerdeki Akifiye, Rıfatiye ve Altınyayla Ortaokulu ile Geben ilkokulu, ortaokulu ve lisesinde taşımalı eğitime, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle bir gün ara verildiği belirtildi.