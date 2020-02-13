Kahramanmaraş ve Hatay'da 13 Şubat 2020 Perşembe okullar tatil mi? Açıklama geldi

Kahramanmaraş'ın 9 ilçesinde olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Onikişubat, Dulkadiroğlu, Türkoğlu, Afşin, Göksun, Ekinözü, Nurhak, Çağlayancerit ve Andırın ilçe kaymakamlıklarından yapılan yazılı açıklamada, Andırın'ın Yeşilova bölgesi hariç, devam eden olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle bugün tüm okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.

Hatay Hassa'da taşımalı eğitime kar ve buzlanma engeli

Hatay'ın Hassa ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Hassa İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olumsuz hava şartları dolayısıyla dağlık mahallelerde ulaşımda sıkıntılar yaşandığını belirtti.

Bayraktar, yollardaki kar ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 13 Şubat 2020 günü bir gün ara verildiğini kaydetti.