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Kahramanmaraş'ta 08 Şubat 2019 Cuma okullar tatil mi? Açıklama geldi

Kahramanmaraş'ın iki ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Kahramanmaraş'ta 08 Şubat 2019 Cuma okullar tatil mi? Açıklama geldi

Kahramanmaraş'ın iki ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle Çağlayancerit'teki ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. 

Öte yandan merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Bertiz Mahallesi'ndeki okullarda da yarın eğitim öğretim yapılamayacak.

Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ın Afşin, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Nurhak ve Türkoğlu ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 79 mahalle yolu ulaşıma kapandı.
Büyükşehir ve ilçe belediye ekiplerinin yol açma çalışmaları sürüyor. Bu arada, Göksun'daki 17 yerleşim birimine elektrik verilemiyor.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #Kahramanmaraş
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