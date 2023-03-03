Kahramanmaraş'ta 3 Mart'ta 5 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'taki artçı sarsıntılar devam ediyor. Son olarak bugün sabaha karşı 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta 3 Mart'ta 5 büyüklüğünde deprem
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Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Onikişubat ilçesinde saat 05.53'te 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 7.06 kilometre derinliğinde yaşandı. Yetkililerden alınan bilgiye göre ise şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. 

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