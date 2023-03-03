Kahramanmaraş'ta 3 Mart'ta 5 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'taki artçı sarsıntılar devam ediyor. Son olarak bugün sabaha karşı 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Onikişubat ilçesinde saat 05.53'te 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 7.06 kilometre derinliğinde yaşandı. Yetkililerden alınan bilgiye göre ise şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde depremhttps://t.co/9nwJjs44GJ pic.twitter.com/ecIYjj33dG— Ulusal Kanal (@ulusalcomtr) March 3, 2023
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