Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem! Naci Görür'den açıklama

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem sonrası yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı X üzerinden açıklama yaptı.

“Kahramanmaraş Doğu Anadolu Fay Zonunun Göllühüyük–Türkoğlu segmanı üzerinde 4,0 sığ bir deprem oldu. Kırılmamış bir alan. 6 Şubat depremlerinin sonucu. Geçmiş olsun.”