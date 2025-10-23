Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem! Naci Görür'den açıklama

Kahramanmaraş Türkoğlu’nda meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem sonrası yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den açıklama geldi. Görür, sarsıntının 6 Şubat depremleriyle bağlantılı olduğunu belirtti.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem! Naci Görür'den açıklama
Yayınlanma: Güncellenme:

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem sonrası yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı X üzerinden açıklama yaptı.

Şanlıurfa’da korkunç olay! Cami bahçesinde gömülü bebek cesedi bulunduŞanlıurfa’da korkunç olay! Cami bahçesinde gömülü bebek cesedi bulunduYurt

 “Kahramanmaraş Doğu Anadolu Fay Zonunun Göllühüyük–Türkoğlu segmanı üzerinde 4,0 sığ bir deprem oldu. Kırılmamış bir alan. 6 Şubat depremlerinin sonucu. Geçmiş olsun.”

Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem! Naci Görür'den açıklama - Resim : 2

Prof. Dr. Naci Görür
Günün Manşetleri
Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşecek
Kocaeli ve İstanbul'da 12 kişi tutuklandı
24 Ekim’den itibaren sağanak ve fırtına bekleniyor
Bayrampaşa'da seçim yeniden yapılacak
Ahmet Türk 'örgüt propagandası' suçlamasından beraat etti!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
İstanbul'da 'maskeli' cinayet, yağma ve kurşunlama çetelerine dev darbe
Gümrükten 288 milyonluk 10 lüks araca dev operasyon
Sayıştay’a yeni üyeler belli oldu!
Sosyal medya kullanımı için yeni düzenleme
Çok Okunanlar
BİM’e 11 Dilim Radyatör ve sürpriz indirimler geliyor BİM’e 11 Dilim Radyatör ve sürpriz indirimler geliyor
Juventus galibiyeti sonrası Alonso'dan Arda Güler'e övgü yağmuru Juventus galibiyeti sonrası Alonso'dan Arda Güler'e övgü yağmuru
Parası bankada olanlar dikkat! Parası bankada olanlar dikkat!
23 Ekim güncel altın fiyatları ne kadar oldu? 23 Ekim güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Halef: Köklerin Çağrısı 7. bölüm NOW TV CANLI İZLE! Halef: Köklerin Çağrısı 7. bölüm NOW TV CANLI İZLE!