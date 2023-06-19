Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem oldu

Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Göksun ilçesi olduğu belirtildi. AFAD Başkanı Yunus Sezer olumsuz bir durumun yaşanmadığını duyurdu.

Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem oldu
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,1 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

AFAD Başkanı Yunus Sezer, yaptığı açıklamada, "An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" dedi.

Kaynak: TRT Haber

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