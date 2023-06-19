Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem oldu
Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Göksun ilçesi olduğu belirtildi. AFAD Başkanı Yunus Sezer olumsuz bir durumun yaşanmadığını duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7,1 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
AFAD Başkanı Yunus Sezer, yaptığı açıklamada, "An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" dedi.
Kahramanmaraş ilimiz Göksun ilçesinde saat 21.31’de meydana gelen 4, 7 büyüklüğündeki artçı #deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır.— Yunus Sezer (@Yunus_Sezer_) June 19, 2023
Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.
Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarım. https://t.co/MlrugNbz3o
Kaynak: TRT Haber
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