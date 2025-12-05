Kahramanmaraş’ta 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini ateşe verdi

Kahramanmaraş’ta belediye binası önünde üzerine yanıcı madde dökerek kendini ateşe veren 5 çocuk babası Nuh M.’nin hayati tehlikesi sürüyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Kahramanmaraş’ta 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini ateşe verdi
Yayınlanma:

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 5 çocuk babası bir kişi, belediye hizmet binasının önünde üzerine yanıcı madde dökerek kendisini ateşe verdi. Ağır yaralanan Nuh M.’nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, olay Afşin Belediyesi önünde meydana geldi. Belediye binasına gelen Nuh M., cep telefonuyla sosyal medya hesabından canlı yayın açarak darbedildiğini iddia etti. Gözyaşları içinde kimsenin kendisini dinlemediğini söyleyen Nuh M., bir anda üzerine yanıcı madde dökerek kendisini ateşe verdi.

Alevlerin yükseldiği sırada çevredekiler müdahale ederek alevleri söndürdü. Vücudunda ciddi yanıklar oluşan Nuh M., ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilen Nuh M., daha ileri tedavi için Şanlıurfa’ya sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yeni Citroën C5 Aircross Türkiye yollarında: İşte fiyatı ve özellikleri!Yeni Citroën C5 Aircross Türkiye yollarında: İşte fiyatı ve özellikleri!Otomobil
İstanbul’da beton mikseri yola savruldu! Ölü ve yaralılar varİstanbul’da beton mikseri yola savruldu! Ölü ve yaralılar varYurt
Fenerbahçe'den Galatasaray–Samsunspor maçı sonrası gündem yaratacak açıklamaFenerbahçe'den Galatasaray–Samsunspor maçı sonrası gündem yaratacak açıklamaSpor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş ateşe verdi
Günün Manşetleri
Ünlü spikerler gözaltına alındı
Bahis skandalında kim, neden gözaltına alındı?
Futbolda bahis ve şike soruşturmasında yeni dalga
Sahte banka reklamlarıyla tuzak kurdular!
33 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu
İmralı heyetinin tutanak özeti okundu
TL'nin reel değeri Kasım ayında geriledi
339 organize suç örgütü çökertildi
"Türkiye kendi sağlık cihazlarını üretebilir hale geldi"
Türkiye'nin 6. derin deniz sondaj gemisi Mersin'de
Çok Okunanlar
Yarın elektrikler 10 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı Yarın elektrikler 10 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı
Hangi banka daha çok kazandırıyor? Hangi banka daha çok kazandırıyor?
🔴 TAŞACAK BU DENİZ 9. BÖLÜM İZLE | TRT 1 DİZİ İZLE 🔴 TAŞACAK BU DENİZ 9. BÖLÜM İZLE | TRT 1 DİZİ İZLE
Güllü'nün ölümünde şok iddia: ''Kameramda itildiği anın görüntüleri var!'' Güllü'nün ölümünde şok iddia: ''Kameramda itildiği anın görüntüleri var!''
SGK düğmeye bastı! SGK düğmeye bastı!