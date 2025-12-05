Kahramanmaraş’ta 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini ateşe verdi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 5 çocuk babası bir kişi, belediye hizmet binasının önünde üzerine yanıcı madde dökerek kendisini ateşe verdi. Ağır yaralanan Nuh M.’nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, olay Afşin Belediyesi önünde meydana geldi. Belediye binasına gelen Nuh M., cep telefonuyla sosyal medya hesabından canlı yayın açarak darbedildiğini iddia etti. Gözyaşları içinde kimsenin kendisini dinlemediğini söyleyen Nuh M., bir anda üzerine yanıcı madde dökerek kendisini ateşe verdi.

Alevlerin yükseldiği sırada çevredekiler müdahale ederek alevleri söndürdü. Vücudunda ciddi yanıklar oluşan Nuh M., ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilen Nuh M., daha ileri tedavi için Şanlıurfa’ya sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.