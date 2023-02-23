Kahramanmaraş'ta 70 kişinin öldüğü sitenin mimarı böyle yakalandı

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan ve enkazında 70 kişinin hayatını kaybettiği Badi Saba Sitesi'nin mimarı A.E.Ç., Bursa'da polis ekiplerince yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 11 ilde yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde, Kahramanmaraş merkezde bulunan 25 dairelik Badi Saba Sitesi de yıkıldı.

Site enkazında kalan 70 kişi, hayatını kaybetti. Badi Saba Sitesi'nin yapımındaki sorumluların yakalanması için başlatılan soruşturma kapsamında mimar A.E.Ç.'nin, Bursa'da olduğu tespit edildi.

A.E.Ç., İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. A.E.Ç., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi

Kaynak: DHA

# Kahramanmaraş

Benzer Videolar

Fay hattındaki zemin sıvılaşması havadan görüntülendi Fay hattındaki zemin sıvılaşması havadan görüntülendi
Burdur'da pansiyonda çıkan yangın hasara neden oldu Burdur'da pansiyonda çıkan yangın hasara neden oldu
"Yürü Bay Kemal" "Yürü Bay Kemal"
Depremde kaç bina hasar gördü? Depremde kaç bina hasar gördü?
"Depremin izleri silinene kadar buradayız" "Depremin izleri silinene kadar buradayız"
Görevimiz 'Zena' Görevimiz 'Zena'
Beypazarı Belediyesi'nden 26 tırlık yardım Beypazarı Belediyesi'nden 26 tırlık yardım
Dedemli köylüleri, sıfır evlerini depremzedelere açtı Dedemli köylüleri, sıfır evlerini depremzedelere açtı
Aleyna Ölmez mucizesini anlattı Aleyna Ölmez mucizesini anlattı
Bakan Akar Hatay'daki çadır kentte incelemede bulundu Bakan Akar Hatay'daki çadır kentte incelemede bulundu
Kayseri Şeker'den deprem fırsatçılığı Kayseri Şeker'den deprem fırsatçılığı
"Malatya Bostanbaşı'nın acilen 250 çadıra ihtiyacı var" | Lale Delidağ Malatya'dan aktardı "Malatya Bostanbaşı'nın acilen 250 çadıra ihtiyacı var" | Lale Delidağ Malatya'dan aktardı
Çok Okunanlar
1 EYT'de ilk maaş ne zaman?
2 İstanbul'un barajlarında su seviyesi yükseldi
3 Aile Destek Programı Mart ayı ödemeleri erken yatacak mı?
4 Prof. Cenk Yaltırak: "Bir yıkıcı deprem daha göreceğiz"
5 Depremde öldüren hatalar