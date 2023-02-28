Kahramanmaraş'ta altyapı çalışmaları hangi aşamada? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Depremin büyük hasarlar yol açtığı Elbistan'ın altyapı çalışmalarına ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, içme suyunun arzının yüzde 98'inin içme suyuna kavuştuğunu belirtti.

Kahramanmaraş'ta altyapı çalışmaları hangi aşamada? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan Elbistan'da konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, altyapı çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Erdoğan, elektrik, su, doğal gaz altyapılarında çalışmaların neredeyse bittiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

- Elbistan genelinde 2 trafo hariç hepsi onarıldı. Doğal gaz hatlarındaki sorunların çoğunu giderdik. Abonelerimizin yüzde 75'ine doğal gaz verilmesini sağladık. İçme suyu arzı konusunda da yüzde 98 oranına ulaştık. Karayollarımızda deprem sebebiyle oluşan hasarların tamamını giderdik. Mobil iletişim konusundaki sıkıntıları giderdik.
# Kahramanmaraş # deprem # cumhurbaşkanı erdoğan
Kahramanmaraş'ta kaç çadır dağıtıldı? İstanbul'da bir hastaneye daha tahliye kararı İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı Malatya'da depremde ölenlerin sayısı arttı
Çok Okunanlar
1 28 Şubat 2023 Resmi Gazete kararları
2 Altın fiyatları bugün ne kadar? (28 ŞUBAT 2023)
3 Macaristan Başbakanı Orban’dan TürkAkım hakkında açıklama
4 Prof. Dr. Naci Görür'den İzmir uyarısı: "Bugün olmazsa yarın..."
5 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin