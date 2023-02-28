Kahramanmaraş'ta altyapı çalışmaları hangi aşamada? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Depremin büyük hasarlar yol açtığı Elbistan'ın altyapı çalışmalarına ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, içme suyunun arzının yüzde 98'inin içme suyuna kavuştuğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Elbistan'da konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, altyapı çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Erdoğan, elektrik, su, doğal gaz altyapılarında çalışmaların neredeyse bittiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
- Elbistan genelinde 2 trafo hariç hepsi onarıldı. Doğal gaz hatlarındaki sorunların çoğunu giderdik. Abonelerimizin yüzde 75'ine doğal gaz verilmesini sağladık. İçme suyu arzı konusunda da yüzde 98 oranına ulaştık. Karayollarımızda deprem sebebiyle oluşan hasarların tamamını giderdik. Mobil iletişim konusundaki sıkıntıları giderdik.