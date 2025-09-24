Kahramanmaraş’ta dehşet! Hastanedeki eski eş cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı: Dava yarın başlıyor

Olay, 21 Mayıs’ta Onikişubat ilçesindeki Özel Megapoint Hastanesi’nde meydana gelmişti. Hastanede tıbbi sekreter olarak görev yapan 42 yaşındaki Eser Karaca, boşandığı eşi A.A. (44) tarafından katledildi. Zanlı, Karaca’nın çalıştığı birime gelerek tartışma çıkardı, ardından pompalı tüfekle saldırıya geçti.

Karaca’yı kaçarken merdivenlerde kıstıran A.A., peş peşe ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Karaca’ya ilk müdahaleyi mesai arkadaşları yaptı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Polis, zanlıyı kısa sürede yakalayarak tutukladı. Karaca’nın cenazesi, Dulkadiroğlu ilçesi Kılağlı Mahallesi’nde toprağa verildi. Acı olayın, Karaca’nın 4’üncü kez uzaklaştırma kararı aldırdığı gün yaşandığı ortaya çıktı.

Olayın üzerinden 4 ay geçti. Hazırlanan iddianamede A.A.’nın, Türk Ceza Kanunu’nun 82. maddesi 3’üncü bendi uyarınca “Boşandığı eşe karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanması istendi. Ayrıca zanlının, olay günü hastane personeli Ç.A.’yı tehdit ettiği için “Silahlı tehdit” suçundan da cezalandırılması talep edildi.

Dosyaya giren güvenlik kamerası kayıtları, kan dondurdu. Görüntülerde zanlının elinde silah bulunan poşetle hastaneye girdiği, eski eşiyle tartıştığı, ardından Karaca ve arkadaşı Ç.A.’nın kaçmaya çalıştığı görüldü. Merdivenlerde kadını yakalayan zanlı, poşetten çıkardığı silahla Karaca’ya peş peşe 3 el ateş edip öldürdükten sonra kaçtı.

“BENİM CİĞERİM YANIYOR”

Eser Karaca’nın babası Mustafa Karaca, kızının cinayetinde en ağır cezanın verilmesini istedi. Acılı baba, “Benim ciğerim yanıyor bu saatten sonra başkalarının da ciğerinin yanmamasını talep ediyorum. Bu şahsın daha çok ceza almasını talep ediyorum. Benim kızımı bir ay önce balkondan da atarak ölüme terk ettiğini öğrendik. Kızımın ayağı iyi olduktan sonra işine geri döndü. Kızımı çeşitli yerlerde takip ederek hastaneye girdi ve pusuya düşürüp 4 el ateş etti. Şahsın uzaklaştırması vardı, nafaka davası vardı. Bunların detaylı olarak incelenmesini bekliyoruz. Vurmadan iki gün önce şahıs randevu talep ediyor ve kızım randevuyu öğrenince hastaneye gitmemişti. Randevuyu pazartesi gününe almış, olaydan iki gün önce. Yetkililerden bu şahsın en ağır ceza ile cezalandırılmasını talep ediyorum” dedi.

“BAYRAMI ZEHİR EDECEĞİNİ SÖYLEMİŞ”

Eser Karaca’nın kardeşi Sefa Karaca ise yaşananları gözyaşlarıyla anlattı. Karaca, “Bu şahıs bir iki ay önce gelip ablamdan barışmak istedi ve ablam da kendisine bir şans daha vereceğini söylemişti. Ayrıldılar, ablam kendisine ev tutmuştu. Ablama mesajlar atarak bayramı zehir edeceğini söylemiş. Durumları da var bu olayın örtbas edilmesini istemiyoruz. En ağır cezayla ceza almasını talep ediyoruz. Bunun örnek olarak Maraş merkezde darağacına asılmasını talep ediyoruz. 7 kardeştik 6 kaldık. Kolumuzun biri kırıldı, yaprağımız döküldü” diye konuştu.

Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yarın görülecek olan dava, yalnızca Karaca ailesinin değil, toplumun da dikkatle takip ettiği davalar arasında yer alıyor. Aile, sanığın “en ağır cezaya” çarptırılması için adalet çağrısını yineledi.