Kahramanmaraş'ta deprem

AFAD, Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Kahramanmaraş'ta deprem
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AFAD, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde saat 21:56'da 3.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

Büyüklük:3.8 (Ml) Yer: Andırın (Kahramanmaraş) Tarih:2023-05-21 Saat:21:56:16 TSİ Enlem:37.787 N Boylam: 36.389 E Derinlik:8.07 km

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