Kahramanmaraş'ta deprem
AFAD, Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde saat 21:56'da 3.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
Büyüklük:3.8 (Ml) Yer: Andırın (Kahramanmaraş) Tarih:2023-05-21 Saat:21:56:16 TSİ Enlem:37.787 N Boylam: 36.389 E Derinlik:8.07 km
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 21, 2023
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Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Andırın (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-05-21
Saat:21:56:16 TSİ
Enlem:37.787 N
Boylam:36.389 E
Derinlik:8.07 km
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