Kahramanmaraş'ta deprem

AFAD, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 21.53’te Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 12.33 kilometre olarak ölçüldü.