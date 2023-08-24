Kahramanmaraş'ta deprem

AFAD, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Kahramanmaraş'ta deprem
Son Güncelleme:

AFAD, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 21.53’te Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 12.33 kilometre olarak ölçüldü.

# Kahramanmaraş # deprem
Çok Okunanlar
25 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
25 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
ANALİG Türkiye futbol birincileri belli oldu
ANALİG Türkiye futbol birincileri belli oldu
Manisalılar Kışlık Tarhanayı böyle hazırlıyor! 2 sene taze kalıyor ve bozulmuyor
Manisalılar Kışlık Tarhanayı böyle hazırlıyor! 2 sene taze kalıyor ve bozulmuyor
Bayrampaşa ve Fatih'te sular kesilecek! İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi bekleniyor?
Bayrampaşa ve Fatih'te sular kesilecek! İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi bekleniyor?
24 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
24 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
Öne Çıkanlar Wagner'in Lideri Gerçekten Öldü mü? Uçak Kazasının Perde Arkası! - Özgür Altınbaş - Ulusal Kanal Wagner'in Lideri Gerçekten Öldü mü? Uçak Kazasının Perde Arkası! - Özgür Altınbaş - Ulusal Kanal 4 gün okul 3 gün tatil onaylandı mı? 2023 Güncel Durum! 4 gün okul 3 gün tatil onaylandı mı? 2023 Güncel Durum!