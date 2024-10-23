Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD sosyal medya hesabı X üzerinen vatandaşlara deprem olduğunu duyurdu. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 3,5 olarak belirlendi. 7 kilometre yerin altında gerçekleşen deprem, saat 10:19'da meydana geldi.

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın X üzerinden yaptığı Kahramanmaraş deprem paylaşımı şöyledir;