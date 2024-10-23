Kahramanmaraş'ta deprem
AFAD sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi. Gerçekleşen depremin büyüklüğü ise 3,5 olarak tespit edildi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD sosyal medya hesabı X üzerinen vatandaşlara deprem olduğunu duyurdu. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 3,5 olarak belirlendi. 7 kilometre yerin altında gerçekleşen deprem, saat 10:19'da meydana geldi.
KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın X üzerinden yaptığı Kahramanmaraş deprem paylaşımı şöyledir;
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 23, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Elbistan (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-10-23
Saat:10:19:32 TSİ
Enlem:38.34111 N
Boylam:37.4025 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/MULf9Aso9q@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi