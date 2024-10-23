Kahramanmaraş'ta deprem

AFAD sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi. Gerçekleşen depremin büyüklüğü ise 3,5 olarak tespit edildi.

Kahramanmaraş'ta deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD sosyal medya hesabı X üzerinen vatandaşlara deprem olduğunu duyurdu. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 3,5 olarak belirlendi. 7 kilometre yerin altında gerçekleşen deprem, saat 10:19'da meydana geldi.

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM

Kahramanmaraş'ta deprem - Resim : 1

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın X üzerinden yaptığı Kahramanmaraş deprem paylaşımı şöyledir;

deprem
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