Kahramanmaraş'ta deprem!

Son dakika haberine göre, Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kahramanmaraş'ta deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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