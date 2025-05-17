Kahramanmaraş'ta deprem!
Son dakika haberine göre, Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 17, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2025-05-17
Saat:22:05:44 TSİ
Enlem:38.14028 N
Boylam:36.60333 E
Derinlik:7.01 km
Detay:https://t.co/6IRkvhJmIc@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi