Kahramanmaraş'ta deprem (18 Haziran 2023)
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Sarsıntı 11,74 kilometre derinlikte gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 17, 2023
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Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Pazarcık (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-06-18
Saat:01:02:55 TSİ
Enlem:37.658 N
Boylam:37.424 E
Derinlik:11.74 km
Detay:https://t.co/W4r5G5O0bz@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: TRT Haber
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