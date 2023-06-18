Kahramanmaraş'ta deprem (18 Haziran 2023)

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta deprem (18 Haziran 2023)
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntı 11,74 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Kaynak: TRT Haber

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