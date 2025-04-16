Kahramanmaraş'ta deprem: AFAD son depremleri duyurdu

Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de, farklı bölgelerde çeşitli büyüklüklerde depremler yaşanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, güncel depremleri anlık olarak kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kahramanmaraş'ta deprem: AFAD son depremleri duyurdu
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16 Nisan 2025 Çarşamba günü meydana gelen son depremlere ilişkin detaylar şöyle:

📍 Saat 12:48
🔹 Büyüklük: 3.7
🔹 Yer: Göksun (Kahramanmaraş)
🔹 Derinlik: 16.10 km

📍 Saat 05:04
🔹 Büyüklük: 4.1
🔹 Yer: Nurhak (Kahramanmaraş)
🔹 Derinlik: 6.98 km

Deprem bölgelerinde herhangi bir olumsuz ihbar bulunmazken, yetkililer gelişmeleri yakından takip ediyor.

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