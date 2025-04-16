Kahramanmaraş'ta deprem: AFAD son depremleri duyurdu

16 Nisan 2025 Çarşamba günü meydana gelen son depremlere ilişkin detaylar şöyle:

📍 Saat 12:48

🔹 Büyüklük: 3.7

🔹 Yer: Göksun (Kahramanmaraş)

🔹 Derinlik: 16.10 km

📍 Saat 05:04

🔹 Büyüklük: 4.1

🔹 Yer: Nurhak (Kahramanmaraş)

🔹 Derinlik: 6.98 km

Deprem bölgelerinde herhangi bir olumsuz ihbar bulunmazken, yetkililer gelişmeleri yakından takip ediyor.