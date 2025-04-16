Kahramanmaraş'ta deprem: AFAD son depremleri duyurdu
Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de, farklı bölgelerde çeşitli büyüklüklerde depremler yaşanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, güncel depremleri anlık olarak kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor.
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16 Nisan 2025 Çarşamba günü meydana gelen son depremlere ilişkin detaylar şöyle:
📍 Saat 12:48
🔹 Büyüklük: 3.7
🔹 Yer: Göksun (Kahramanmaraş)
🔹 Derinlik: 16.10 km
📍 Saat 05:04
🔹 Büyüklük: 4.1
🔹 Yer: Nurhak (Kahramanmaraş)
🔹 Derinlik: 6.98 km
Deprem bölgelerinde herhangi bir olumsuz ihbar bulunmazken, yetkililer gelişmeleri yakından takip ediyor.