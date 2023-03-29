Kahramanmaraş'ta deprem (Kahramanmaraş depremi 29 Mart)

Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta deprem (Kahramanmaraş depremi 29 Mart)
Kahramanmaraş'ta deprem / 2023
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7,01 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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