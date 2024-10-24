Kahramanmaraş'ta deprem oldu

AFAD sosyal medya hesabı X üzerinden vatandaşlara duyurdu. Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi. Gerçekleşen depremin büyüklüğü 3,9 olarak belirlendi. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak tespit edildi. Deprem 21:04 saatinde meydana geldi.

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM

AFAD sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı deprem paylaşımı ise şöyledir: