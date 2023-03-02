Kahramanmaraş'ta depremler dev bir yarık oluşturdu: Görenler gözlerine inanamadı! 15 metre derinlikte, 50 metre genişlikte, 150 metre uzunlukta...
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin etkilerinin büyüklüğü Afşin'de gözler önüne çıktı. Karagöz Mahallesi'nde görenleri hayrete düşüren 150 metre uzunluğunda dev bir yarık oluştu. 15 metre derinliğinde ve 50 metre genişliğindeki yarık havadan görüntülendi.
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkisi her geçen gün daha fazla gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.
Son olarak Afşin ilçesine bağlı kırsal Karagöz Mahallesi'nde depremlerin ardından oluşan devasa boyuttaki yarık havadan görüntülendi.
150 metre uzunluğundaki dev yarığın derinliği 15 metre genişliği ise 50 metre.
Karagöz Mahallesi Muhtarı Bedri Aslaner, yarıkların 6 Şubat'ta oluştuğu ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.