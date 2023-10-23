Kahramanmaraş'ta Doğa Okulu ve Çocuk Dünyası Hem Öğrenme Hem Terapi Merkezi

Depremin vurduğu Kahramanmaraş’ta yıkımın en çok etkilediği çocuklar için çalışmalar sürüyor.

Kahramanmaraş'ta EXPO 2023 alanında açılan Doğa Okulu ve Çocuk Dünyası minik yavrular için adeta terapi merkezine dönüştü.

Onikişubat Belediyesi tarafından 800 bin metrekare alana inşa edilen EXPO 2023 alanında çiçek bahçeleri içinde çocuklar için atölyelerin yer aldığı Doğa Okulu ve Çocuk Dünyası kuruldu.

Doğa Okulu Çocuk Dünyası’nda matematik evinden; bilim evine, Mutfak evinden; deney gözlem evine, resim evinden; müzik evine çok sayıda atölye alıyor.

Çocuklar merkezde doğa ve tabiat ile iç içe yaşayarak hem bilimi hem de teknolojiyi yakından öğreniyor.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek deprem sonrasında hızlı normalleşmeye Expo’nun her anlamda katkı sunacağını söyledi.