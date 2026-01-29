Kahramanmaraş'ta doğal gaz patlaması! Yaralılar var...
Kahramanmaraş'ta bir mahallede yürütülen altyapı çalışmaları sırasında patlama meydana geldi. Olayda 3 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Mağralı Mahallesi 9. Sokak üzerinde devam eden altyapı çalışmaları sırasında, iş makinelerinin faaliyeti esnasında doğal gaz borusu büyük bir gürültüyle patladı.
Patlama, çalışmanın yürütüldüğü alanın hemen önündeki müstakil evde şiddetli bir şekilde hissedildi.
Patlamanın etkisiyle o sırada müstakil evin içerisinde bulunan 3 kadın yaralandı.
Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, patlamanın yaşandığı eve girerek yaralıları dışarı çıkardı.
Ekipler tarafından evden tahliye edilen 3 yaralı, sağlık görevlilerine teslim edildi. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, patlamanın yaşandığı sokakta geniş güvenlik önlemleri alarak olayla ilgili kapsamlı inceleme başlattı.