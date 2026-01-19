Kahramanmaraş'ta engelli genci katledenler için istenen ceza belli oldu!

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde geçen yıl 1 Eylül tarihinde meydana geldi. 34 yaşındaki Onur Toy, arkasından yaklaşan 17 yaşındaki F.G. tarafından bıçaklandı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Toy, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Saldırı anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

SAVCILIKTAN 15'ER YIL HAPİS TALEBİ

Soruşturma kapsamında cinayet zanlısı F.G. (17) yakalanarak tutuklanırken, olay anında yanında bulunan arkadaşı E.Ç. serbest bırakılmıştı. Savcı tarafından hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. 12 Mart'ta başlayacak olan dava sürecinde savcılık, tutuklu sanıklar F.G. (17) ve arkadaşı E.Ç. (17) için 15'er yıl hapis cezası talep etti. Cinayet zanlısı F.G. için ayrıca kullandığı suç aleti nedeniyle 1 yıl hapis cezası daha istendi.

"ABİM MELEK GİBİ BİR İNSANDI"

Kardeşinin acısını yaşayan abla Nazlıcan Toy, hukuki sürece güvendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Biliyorum ki adalet er ya da geç tecelli edecek. Kanı yerde kalmayacak. 1 Eylül 2025 günü akşam saatlerinde hayatını kaybeden 34 yaşındaki Onur Toy'un kız kardeşiyim. Abim, tıraşını olup evine dönerken 17 yaşındaki bir kişi tarafından hayattan koparıldı. Bu acıyı nasıl tarif edeceğimizi inanın bilmiyorum. Ancak abim için adalet arıyorum. Adalet istiyoruz. Bizim canımız yandı, başka ailelerin canı yanmasın. Abim melek gibi bir insandı. Yüzde 50 engelliydi, işinde, gücünde, ekmeğinde bir insandı. Ailesiyle mutlu bir hayat sürüyordu. Hiç kimseye zararı olmamıştı."

Kardeşinin 10 yıldır bir okulda hademe olarak çalıştığını vurgulayan Nazlıcan Toy, sözlerini şöyle sürdürdü: "On yıldır bir okulda hademe olarak çalışıyordu. On yıldır okulda hademe olarak çalışan bir insanın kime ne zararı olabilir? Zararı olsaydı neden bir okulda çalıştırılsın. Şu an acımdan dolayı ne konuşacağımı, nasıl konuşacağımı bilmiyorum. Ancak abime kıyanların hiçbir şekilde cezasız kalmasını kabul etmiyorum. Adalet istiyorum ve adalete sonuna kadar güveniyorum. Abim öldüğü için, kendini savunamayacağı için atılan asılsız iftiraların hiçbirini kabul etmiyorum."