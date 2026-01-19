Kahramanmaraş'ta engelli genci katledenler için istenen ceza belli oldu!

Kahramanmaraş'ta tıraş olduktan sonra evine dönerken uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren yüzde 50 engelli Onur Toy’un cinayet davasında iddianame hazırlandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kahramanmaraş'ta engelli genci katledenler için istenen ceza belli oldu!
Yayınlanma:

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde geçen yıl 1 Eylül tarihinde meydana geldi. 34 yaşındaki Onur Toy, arkasından yaklaşan 17 yaşındaki F.G. tarafından bıçaklandı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Toy, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Saldırı anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

SAVCILIKTAN 15'ER YIL HAPİS TALEBİ

Soruşturma kapsamında cinayet zanlısı F.G. (17) yakalanarak tutuklanırken, olay anında yanında bulunan arkadaşı E.Ç. serbest bırakılmıştı. Savcı tarafından hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. 12 Mart'ta başlayacak olan dava sürecinde savcılık, tutuklu sanıklar F.G. (17) ve arkadaşı E.Ç. (17) için 15'er yıl hapis cezası talep etti. Cinayet zanlısı F.G. için ayrıca kullandığı suç aleti nedeniyle 1 yıl hapis cezası daha istendi.

Kahramanmaraş'ta engelli genci katledenler için istenen ceza belli oldu! - Resim : 1

"ABİM MELEK GİBİ BİR İNSANDI"

Kardeşinin acısını yaşayan abla Nazlıcan Toy, hukuki sürece güvendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Biliyorum ki adalet er ya da geç tecelli edecek. Kanı yerde kalmayacak. 1 Eylül 2025 günü akşam saatlerinde hayatını kaybeden 34 yaşındaki Onur Toy'un kız kardeşiyim. Abim, tıraşını olup evine dönerken 17 yaşındaki bir kişi tarafından hayattan koparıldı. Bu acıyı nasıl tarif edeceğimizi inanın bilmiyorum. Ancak abim için adalet arıyorum. Adalet istiyoruz. Bizim canımız yandı, başka ailelerin canı yanmasın. Abim melek gibi bir insandı. Yüzde 50 engelliydi, işinde, gücünde, ekmeğinde bir insandı. Ailesiyle mutlu bir hayat sürüyordu. Hiç kimseye zararı olmamıştı."

Kardeşinin 10 yıldır bir okulda hademe olarak çalıştığını vurgulayan Nazlıcan Toy, sözlerini şöyle sürdürdü: "On yıldır bir okulda hademe olarak çalışıyordu. On yıldır okulda hademe olarak çalışan bir insanın kime ne zararı olabilir? Zararı olsaydı neden bir okulda çalıştırılsın. Şu an acımdan dolayı ne konuşacağımı, nasıl konuşacağımı bilmiyorum. Ancak abime kıyanların hiçbir şekilde cezasız kalmasını kabul etmiyorum. Adalet istiyorum ve adalete sonuna kadar güveniyorum. Abim öldüğü için, kendini savunamayacağı için atılan asılsız iftiraların hiçbirini kabul etmiyorum."

Bursa'da can pazarı! İki otomobil birbirine girdi, çok sayıda yaralı varBursa'da can pazarı! İki otomobil birbirine girdi, çok sayıda yaralı varYurt
TCMB açıkladı: Konut fiyatlarında dikkat çeken tabloTCMB açıkladı: Konut fiyatlarında dikkat çeken tabloEkonomi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş cinayet
Günün Manşetleri
Tuzla'da fabrika yangını!
Konut fiyatlarında dikkat çeken tablo
Kısa vadeli dış borç stoku geriledi
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Sanal suç şebekelerine dev darbe
Saat 10.00 itibarıyla o araçlara trafiğe çıkış yasağı getirildi
İşte SDG ile varılan mutabakatın ayrıntıları...
ABD neden Grönland’a mecbur?
Suriye için 8 maddelik yol haritası
SDG Tabka’da esirleri öldürdü
Çok Okunanlar
19 Ocak güncel altın fiyatları 19 Ocak güncel altın fiyatları
Kar yağışı ve fırtına etkisini artırıyor Kar yağışı ve fırtına etkisini artırıyor
Hangi banka mevduata ne kadar veriyor? Hangi banka mevduata ne kadar veriyor?
Akaryakıta zam gelecek mi? Akaryakıta zam gelecek mi?
Saat 10.00 itibarıyla o araçlara trafiğe çıkış yasağı getirildi Saat 10.00 itibarıyla o araçlara trafiğe çıkış yasağı getirildi