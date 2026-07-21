Kahramanmaraş'ta ev baskını dehşeti! Genç bıçaklanarak ağır yaralandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir eve gelen 4 kişi, tartıştıkları 27 yaşındaki Osman O.'yu bıçaklayarak ağır yaraladı. Vücuduna aldığı çok sayıda darbeyle hastaneye kaldırılan gencin durumu ciddiyetini korurken, polis ekipleri kaçan saldırganların peşine düştü.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kahramanmaraş'ta ev baskını dehşeti! Genç bıçaklanarak ağır yaralandı
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Olay, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Karamanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki bir eve gelen 4 şüpheli şahıs, o sırada evde bulunan 27 yaşındaki Osman O. ile karşı karşıya geldi. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek şiddet olayına dönüştü. Şüpheliler, tartışmanın ardından yanlarındaki bıçaklarla gence saldırdı.

Osman O., vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleri sonucu ağır yaralanarak kanlar içinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere ihbar etmesi üzerine, olay yerine hızla 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından genci ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası'na kaldırdı.

SALDIRGANLAR HER YERDE ARANIYOR

Hastanede derhal tedavi altına alınan yaralı gencin durumunun ağır olduğu ve ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayı gerçekleştirdikten sonra hızla bölgeden uzaklaşan 4 şüphelinin kimliklerinin tespit edilmesi ve yakalanması amacıyla polis ekipleri tarafından geniş çaplı bir çalışma başlatıldı.

Emniyet güçlerinin şahısları arama çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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