Kahramanmaraş'ta ev yangını faciası! Engelli 3 vatandaşımız can verdi

Kahramanmaraş’tan gelen son dakika haberi yürekleri dağladı. Onikişubat ilçesinde bir ikamette henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, büyük bir faciayla sonuçlandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Kahramanmaraş'ta ev yangını faciası! Engelli 3 vatandaşımız can verdi
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İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürülen yangının ardından evde yapılan incelemede, engelli oldukları öğrenilen 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Dumandan etkilenen 2 kişi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ALEVLER BİR ANDA BİNAYI SARDI

Edinilen bilgilere göre acı olay, Onikişubat ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi'nde bulunan bir binada meydana geldi. Evden yükselen yoğun dumanları ve pencerelerden taşan alevleri fark eden mahalle sakinleri, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLÜNCE KAHREDEN TABLO ORTAYA ÇIKTI

Olay yerine hızla ulaşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevlere anında müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından evde yürütülen soğutma ve arama çalışmaları sırasında kahreden tabloyla karşılaşıldı. İlk incelemelerde, içeride mahsur kalan ve engelli oldukları öğrenilen 3 vatandaşımızın maalesef hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden mağdurların kimliklerinin tespit edilmesi için adli süreç başlatıldı.

2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI, SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olay sırasında aynı evde bulunan ve yoğun dumana maruz kalarak fenalaşan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere nakledildi. Yaralıların tedavi süreçleri devam ederken, polis ekipleri binanın çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri, 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan bu feci yangının kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı bir soruşturma yürütüyor.

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