Kahramanmaraş’ta halk sağlığı alarmı: 850 kilo tarihi geçmiş sucuk imha edildi
Kahramanmaraş'ta zabıta ekiplerinin yöresel ürün pazarında yaptığı denetimde tezgaha konulan yüzlerce kilo gıda maddesine el konuldu.
Kahramanmaraş’ın Onikişubat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gıda denetimlerini sürdürüyor. Ekiplerin yöresel çarşı olarak kurulan bir pazarda gerçekleştirdiği kontroller sırasında, sucuk satışı yapan bir firma detaylı incelemeye alındı. Yapılan aramalarda tezgahta satışa sunulan 850 kilogram sucuğun son kullanma tarihinin geçtiği tespit edildi.
Denetimlerde skandalın boyutu sadece tarihle sınırlı kalmadı. Ürünlere ait etiket bilgilerinin mevzuata uygun olmadığı, gıda güvenliği için şart olan izlenebilirliğin sağlanamadığı ve işletmenin gerekli yasal şartları taşımadığı belirlendi. İncelemeler sonucunda, diğer ürünlerin de insan sağlığı açısından risk oluşturduğu değerlendirilerek tamamı satıştan men edildi.
İlgili iş yeri hakkında gerekli idari ve yasal işlemler derhal uygulanırken, ele geçirilen 850 kilogram sucuk, zabıta ve gıda kontrol görevlileri gözetiminde imha edildi.