Kahramanmaraş’ta halk sağlığı alarmı: 850 kilo tarihi geçmiş sucuk imha edildi

Denetimlerde skandalın boyutu sadece tarihle sınırlı kalmadı. Ürünlere ait etiket bilgilerinin mevzuata uygun olmadığı, gıda güvenliği için şart olan izlenebilirliğin sağlanamadığı ve işletmenin gerekli yasal şartları taşımadığı belirlendi. İncelemeler sonucunda, diğer ürünlerin de insan sağlığı açısından risk oluşturduğu değerlendirilerek tamamı satıştan men edildi.