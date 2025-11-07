Kahramanmaraş’ta heyelan! Depremzedeler için yapılan 10 ev toprak altında kaldı

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Şahinkayası Mahallesi’nde meydana gelen heyelan, depremzedeler için inşa edilen 10 köy evini yuttu. Hatay’daki 3.9’luk depremin ardından oluşan heyelanda 3 ev tamamen toprak altında kaldı.

Kahramanmaraş’ta akşam saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin kırsalında bulunan Şahinkayası Mahallesi’nde heyelan meydana geldi.

Heyelan nedeniyle bölgeden geçen demir yolu hattı kapandı. Depremzedeler için yapılan 10 köy evi ise toprak altında kaldı.

İlk belirlemelere göre evlerden 3’ü tamamen toprak altında kalarak büyük hasar gördü, diğer 7 evde ise kısmi zarar oluştu.

Mahalle sakinleri, evlerin henüz tamamlanmadığını ve olay sırasında içeride kimsenin bulunmadığını belirtti.

Heyelanın, Hatay’da bugün meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin hemen ardından yaşandığı ifade edildi.

Ekipler bölgede inceleme başlatırken, heyelan riski nedeniyle çevrede güvenlik önlemleri alındı.

