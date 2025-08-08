Kahramanmaraş'ta iş makinesi operatörü göçük altında kaldı!

Onikişubat ilçesinde hasarlı bir binanın yıkımı sırasında meydana gelen göçükte, iş makinesi operatörü enkaz altında kaldı. Bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kahramanmaraş'ta iş makinesi operatörü göçük altında kaldı!
Yayınlanma:

Kahramanmaraş’ın Onikişubat İlçesi Üngüt Mahallesi’nde kontrollü yıkımı yapılan 15 katlı eski bir yurt binası, yıkım sırasında göçerek faciaya yol açtı. İş makinası operatörü, göçük sırasında yıkıntıların altında kaldı.

Olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekipler, operatörü kurtarmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Operatörün sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olay yerindeki ekipler göçük altındaki operatöre ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş
