Kahramanmaraş'ta kadın cinayeti: 2 çocuk annesi mezarlıkta ölü bulundu
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde mezarlıkta cansız bedeni bulunan 39 yaşındaki Alev Koç'un boğularak öldürüldüğü belirlendi. Cinayeti işlediğini itiraf eden şüpheli H.H.S. Gaziantep'te teslim oldu.
Olay, önceki gün akşam saatlerinde Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi Mezarlığı’nda meydana geldi.
Bölgeden gelen ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, olay yerinde bir kadın cesedi buldu.
Yapılan kimlik tespitinde, cansız bedenin eşinden boşanmış, 2 çocuk annesi ve terzilik yapan 39 yaşındaki Alev Koç’a ait olduğu anlaşıldı.
GAZİANTEP'TE TESLİM OLUP İTİRAF ETTİ
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmayı derinleştirirken, Alev Koç ile arkadaşlığı olduğunu iddia eden 52 yaşındaki şüpheli H.H.S., Gaziantep Adliyesi’ne giderek teslim oldu.
Cinayeti işlediğini itiraf eden şüpheli gözaltına alındı. Alev Koç’un Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cenazesi üzerinde yapılan otopsi incelemesinde, genç kadının boğularak öldürüldüğü tespit edildi.
Alev Koç’un cenazesinin yarın toprağa verilmesi beklenirken, esnaf arkadaşları kadın cinayetlerinin son bulması çağrısında bulundu. Koç’u tanıyanlardan Serap Demir, yaşananlara tepki göstererek şunları söyledi:
"Bizim başımıza ne gelecek bilmiyoruz, biz de çalışıyoruz. Kadın cinayetlerine kesinlikle ceza büyük gelmeli. Kendisi burada esnaftı, çok iyi bir kadındı. Ölümü hiçbir kadın gibi bu da hak etmedi. Acımız çok büyük ve çok üzülüyoruz. Kendisi terziydi, aynı zamanda cemevinde semah ekibindeydi. Çok zor ve çok kötü."