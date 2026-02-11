Kahramanmaraş'ta kadın cinayeti: 2 çocuk annesi mezarlıkta ölü bulundu

Alev Koç’un cenazesinin yarın toprağa verilmesi beklenirken, esnaf arkadaşları kadın cinayetlerinin son bulması çağrısında bulundu. Koç’u tanıyanlardan Serap Demir, yaşananlara tepki göstererek şunları söyledi:

"Bizim başımıza ne gelecek bilmiyoruz, biz de çalışıyoruz. Kadın cinayetlerine kesinlikle ceza büyük gelmeli. Kendisi burada esnaftı, çok iyi bir kadındı. Ölümü hiçbir kadın gibi bu da hak etmedi. Acımız çok büyük ve çok üzülüyoruz. Kendisi terziydi, aynı zamanda cemevinde semah ekibindeydi. Çok zor ve çok kötü."