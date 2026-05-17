Kahramanmaraş'ta konteyner kentte yangın faciası: Can kaybı ve yaralılar var

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde, depremzedelerin ve sahada görevli personelin barındığı bir konteyner kent alanında yangın faciası yaşandı.

Yağmur Biçen Kaplan
Bölgedeki geçici barınma merkezinde yer alan 3 katlı konteyner şantiye binasında çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 1 işçi hayatını kaybetti, 7 işçi ise yaralandı.

KISA SÜREDE TÜM BİNAYI SARDI

Olay, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Doğukent Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık 450 kişinin konakladığı konteyner kent yerleşkesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek 3 katlı prefabrik şantiye binasının tamamını sardı. Yükselen alevleri ve yoğun dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi, binayı saran alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun bir çaba sarf etti. Ekiplerin güçlükle kontrol altına alabildiği yangında, içeride mahsur kalan işçilerden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı. Dumandan etkilenen ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan 7 işçi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İNCELEME VE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Facia sonrası İtfaiye ve İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, yanan binada geniş çaplı araştırma başlattı. Yangının elektrik kontağından mı yoksa bir ısıtıcıdan mı kaynaklandığının belirlenmesi amacıyla tahkikat sürdürülürken, itfaiye ekiplerinin alandaki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş yangını
