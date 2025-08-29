Kahramanmaraş’ta konteyner yangını: 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde konteynerde çıkan yangında ağır yaralanan 3 yaşındaki Muhammed Ali Yıldız, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Kahramanmaraş’ta konteyner yangını: 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yayınlanma:

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde çıkan yangında ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Türkoğlu ilçesi Kıllı Mahallesi'nde bulunan bir konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Vatandaşların içeride bir çocuk bulunduğunu belirtmesi üzerine ekipler içeri girdi. Ekipler, 3 yaşındaki Muhammed Ali Yıldız'ı ağır yaralı olarak dışarı çıkardı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan çocuk, olaydan bir gün sonra hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hazine’den 823,2 milyar liralık iç borçlanma hamlesi: Üç aylık strateji açıklandıHazine’den 823,2 milyar liralık iç borçlanma hamlesi: Üç aylık strateji açıklandıEkonomi
İstanbul’da elektrikler kesilecek! BEDAŞ 30 Ağustos elektrik kesintisi listesi açıklandıİstanbul’da elektrikler kesilecek! BEDAŞ 30 Ağustos elektrik kesintisi listesi açıklandıElektrik Kesintisi
Trabzon’a dev ulaşım yatırımı: Yıllık 10 milyon yolcu kapasiteli yeni havalimanı geliyor!Trabzon’a dev ulaşım yatırımı: Yıllık 10 milyon yolcu kapasiteli yeni havalimanı geliyor!Gündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş konteyner yangın
Günün Manşetleri
Hazine’den 823,2 milyar liralık iç borçlanma hamlesi
Yıllık 10 milyon yolcu kapasiteli yeni havalimanı geliyor!
Gazze için 9 maddelik bildiri oy birliğiyle kabul edildi!
''Doğu Akdeniz, yeni 30 Ağustosların coğrafyası olacaktır''
“Ordumuz dünyanın önde gelen güçlerinden biri”
Mülakat sonuçları açıklandı
Ders kitabı dağıtımı ve 'aile' dizisinin yeni sezonu gündemde
"İşgalci siyonistlerin malları kullanılmamalı"
Temmuzda 2 trilyon lira barajı aşıldı
Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu!
Çok Okunanlar
Fırtına ve sağanak geliyor! Fırtına ve sağanak geliyor!
40 dereceyi aşacak! İşte aşırı sıcak beklenen iller 40 dereceyi aşacak! İşte aşırı sıcak beklenen iller
Gram altın rekora koşuyor! İşte 29 Ağustos güncel altın fiyatları tablosu Gram altın rekora koşuyor! İşte 29 Ağustos güncel altın fiyatları tablosu
Motorine büyük zam geliyor! 29 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları Motorine büyük zam geliyor! 29 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları
5 milyon TL’ye 1 ayda rekor faiz! 5 milyon TL’ye 1 ayda rekor faiz!