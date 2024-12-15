Kahramanmaraş'ta korkutan deprem: Afad ilk verileri paylaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgilere göre, saat 03.06’da Döngel ilçesinde 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin, yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Yere yakın meydana gelen sarsıntı bölgedeki vatandaşlarda kısa süreli paniğe neden oldu.

ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR

Öte yandan bölgede artçılar devam ediyor, Afşin, Elbistan, Evri ve Pazarcık ilçelerinde artçı depremler peş peşe geldi.