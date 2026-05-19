Kahramanmaraş'ta korkutan sarsıntı! AFAD depreminin detaylarını açıkladı

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından paylaşılan resmi verilere göre sarsıntı, bugün saat 14.41’de Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde yaşandı.

Depremin yerin yalnızca 4.01 kilometre gibi oldukça sığ bir derinliğinde gerçekleşmesi, sarsıntının merkez üssü ve yakın çevresinde daha belirgin şekilde hissedilmesine yol açtı. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.