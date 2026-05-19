Kahramanmaraş'ta korkutan sarsıntı! AFAD depreminin detaylarını açıkladı

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde öğleden sonra korkutan bir sarsıntı kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, ilçede 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Kahramanmaraş'ta korkutan sarsıntı! AFAD depreminin detaylarını açıkladı
Yayınlanma:

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından paylaşılan resmi verilere göre sarsıntı, bugün saat 14.41’de Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde yaşandı.

Depremin yerin yalnızca 4.01 kilometre gibi oldukça sığ bir derinliğinde gerçekleşmesi, sarsıntının merkez üssü ve yakın çevresinde daha belirgin şekilde hissedilmesine yol açtı. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Çin'den ABD'ye sert Küba muhtırası: Ablukayı ve baskıları derhal sona erdirin!Çin'den ABD'ye sert Küba muhtırası: Ablukayı ve baskıları derhal sona erdirin!Gündem
deprem Kahramanmaraş
Günün Manşetleri
Çin'den ABD'ye sert Küba muhtırası
İletişim Başkanlığı düğmeye bastı!
İran'ın şartları belli oldu
Perinçek yeni dünya düzeninin haritasını çizdi!
Emlak Katılım 2026 ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı
Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye
Sosyal medyada yaş kısıtlaması başlıyor
Marketlerde yeni dönem resmen başladı!
Türk Altın: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun
Trump 'Vuracağız' demişti, Pezeşkiyan meydan okudu
Çok Okunanlar
19 Mayıs 2026 altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? 19 Mayıs 2026 altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
700 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 700 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Marketlerde yeni dönem resmen başladı! Marketlerde yeni dönem resmen başladı!
19 Mayıs 2026 akaryakıt fiyatları: Bugün benzin, motorin Ve LPG litre fiyatı ne kadar? 19 Mayıs 2026 akaryakıt fiyatları: Bugün benzin, motorin Ve LPG litre fiyatı ne kadar?