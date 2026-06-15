Kahramanmaraş'ta magandaların bulvar yarışı kanlı bitti!

Adeta hurda yığınına dönen araçlardaki 6 kişiden 5'i yaralandı. Bulvarı savaş alanına çeviren kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

BULVARDA MAKAS ATARAK YARIŞTILAR

Kan donduran kaza, Onikişubat ilçesinin en işlek arterlerinden biri olan Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 46 ANS 716 plakalı otomobil ile 27 ACR 938 plakalı otomobilin sürücüleri, akan trafikte diğer araçları tehlikeye atarak süratle makas atıp yarışmaya başladı. Aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetleri kaybolan iki otomobil, kaçınılmaz olarak birbirine çarptı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ: 5 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlar ancak durabilirken, kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Otomobillerin içinde bulunan toplam 6 kişiden 5'inin yaralandığı saptandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ezilen araçların içinde ve olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak acil tedavi altına alındı. Yaralılardan bazılarının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

TRAFİK KİLİTLENDİ, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle Alparslan Türkeş Bulvarı'nda trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, polis ekipleri yeni bir kaza yaşanmaması adına yolda geniş güvenlik önlemleri aldı. Kazaya karışan lüks araçların çekici vasıtasıyla caddeden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Şehir içi kameralarını incelemeye alan trafik polisleri, kazayla ilgili çok yönlü adli tahkikat başlattı.