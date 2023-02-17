Kahramanmaraş'ta neden peş peşe iki deprem oldu? Türkiye’nin deprem haritası nasıl etkilendi?

Dünyadaki ve Türkiye'deki depremlerle kıyaslandığında Maraş depreminin farkı nedir?

6 Şubat saat 04.17'de ve ardından 13.24'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki farklı deprem meydana geldi. Her iki deprem de "sığ deprem" olarak değerlendirilir.

Maraş depreminin en önemli farkı ana ve tetiklenen iki deprem arasında 9 saat gibi kısa bir süre olmasıdır. Diğer tetikleme, ana fay zonu üzerinde her bir fay parçasının birbirini tetiklemesiyle oluşurken Maraş örneğinde ilk deprem ana fay zonunda, tetiklenen deprem ise ana koldan ayrılan bir tali kol üzerinde gerçekleşti.

Maraş depremi, cumhuriyet tarihimizin en büyük depremi olan 7,9 veya 8 büyüklüğünde olan 1939 Erzincan depreminden biraz daha küçüktür. En önemli farkı ise buu depremin zayıf zeminin de etkisi ile daha ağır bir yıkıma neden olması.

Maraş depremi 21. yüzyılda oluşan dünyadaki en büyük depremler arasında altıncı sıradadır.

İkinci deprem süreci nasıl etkiledi?

Haritalar kıyaslandığında ikinci depremin en şiddetli olduğu alanın ilk depremin en şiddetli olduğu yerleri de kapsadığı izlenir. Adıyaman'ın durumu olasılıkla bu tekrarlayan depremlerin bir sonucudur.

Depremde hasar gören yerleşimlerden en zayıf zemin üzerinde oturan Antakya'dır.



Türkiye'nin deprem haritasını nasıl etkiledi?

Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde 350 kilometre, Çardak Fayı üzerinde ise 150 kilometrelik bir alan etkilendi.

Doğu Anadolu Fay Hattı'nın ana kolu üzerinde 250 kilometrelik bir kesimin deprem esnasında kırıldığı belirlendi.

Kaynak: https://www.aa.com.tr/tr/analiz/3-soruda-kahramanmaras-depreminin-kendine-has-ozellikleri/2818919