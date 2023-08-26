Kahramanmaraş'ta olan yangın kontrol altına alındı!

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş'ta olan yangın kontrol altına alındı!
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Kahramanmaraş'ta dün geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Türkoğlu ilçesinde kağıt ve atık plastiklerin de depolandığı fabrikada çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, havadan ve karadan müdahalede bulunuldu.

Yangın, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 21 araç, 61 personel, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopter, 2 arazöz, 3 su tankı, 20 personel ve çeşitli iş makineleriyle yapılan müdahale sonucu yaklaşık 20 saat sonra kontrol altına alındı.


Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Kahramanmaraş # yangın # geri dönüşüm fabrikası
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