Kahramanmaraş'ta orman yangını!
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde orman yangını çıktı.
Çamlık mevkisindeki kırsal alandan duman yükseldiği görüldü. Dumanları gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine yangın bölgesine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Bölgeye bir helikopter yangın söndürme ekibi, arazöz, su tankı, dozer ve greyder yönlendirildi.
Ekipler, yangının bölgeye yakın olan evlere sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı