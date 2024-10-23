Kahramanmaraş’ta orman yangını çıktı

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Suçatı mevkiinde ormanlık arazide henüz belirlenemeyen sebepten ötürü yangın çıktı. Çıkan yangına ekipler müdahale etti. İhbar sonrası ekiplerin gelişinden sonra yangın kontrol altına alındı.

KAHRAMANMARAŞ’TA ORMAN YANGINI

Kahramanmaraş’ta ormanlık arazide çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Onikişubat ilçesi Suçatı mevkiinde ormanlık arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.