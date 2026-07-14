Kahramanmaraş'ta orman yangını! Havadan ve karadan ekipler seferber oldu

Bulutoğlu Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılma eğilimi gösterince bölgede kısa süreli panik yaşandı.

EKİPLER ALEVLERLE MÜCADELE İÇİN SEFERBER OLDU

Yangın ihbarının alınmasının hemen ardından Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri adeta zamanla yarıştı. Alevlerin kontrol altına alınması için bölgeye karadan ve havadan çok sayıda söndürme unsuru sevk edildi. Yangına hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edebilmek amacıyla bölgede; 2 helikopter, 5 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 3 su ikmal aracı ve 1 hizmet aracı aktif olarak görev aldı.

YANGIN KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

Söndürme çalışmalarında 4 teknik personel ile birlikte 35 profesyonel orman işçisi görev yaptı. Ekiplerin havadan helikopterlerle, karadan ise arazözlerle yürüttüğü koordineli ve yoğun mücadele sayesinde alevler daha fazla genişlemeden kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıktığı bölgede soğutma çalışmaları tamamlanırken, çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla yetkililer tarafından geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.