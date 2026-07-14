Kahramanmaraş'ta orman yangını! Havadan ve karadan ekipler seferber oldu

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bugün çıkan orman yangını, ekiplerin zamanında ve yoğun müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Kahramanmaraş'ta orman yangını! Havadan ve karadan ekipler seferber oldu
Yayınlanma:

Bulutoğlu Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılma eğilimi gösterince bölgede kısa süreli panik yaşandı.

EKİPLER ALEVLERLE MÜCADELE İÇİN SEFERBER OLDU

Yangın ihbarının alınmasının hemen ardından Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri adeta zamanla yarıştı. Alevlerin kontrol altına alınması için bölgeye karadan ve havadan çok sayıda söndürme unsuru sevk edildi. Yangına hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edebilmek amacıyla bölgede; 2 helikopter, 5 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 3 su ikmal aracı ve 1 hizmet aracı aktif olarak görev aldı.

YANGIN KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

Söndürme çalışmalarında 4 teknik personel ile birlikte 35 profesyonel orman işçisi görev yaptı. Ekiplerin havadan helikopterlerle, karadan ise arazözlerle yürüttüğü koordineli ve yoğun mücadele sayesinde alevler daha fazla genişlemeden kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıktığı bölgede soğutma çalışmaları tamamlanırken, çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla yetkililer tarafından geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.

Akaryakıta dev zam kapıda! 14 Temmuz 2026 İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatlarıAkaryakıta dev zam kapıda! 14 Temmuz 2026 İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatlarıEkonomi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş orman yangını
Günün Manşetleri
İşte en çok göç alan ve veren illerin tam listesi!
İstanbul merkezli 12 ilde şafak operasyonu!
İstanbul dahil pek çok ilde sağanak yağış başlıyor
Trump'ın tehdidine İran'dan çok sert yanıt
Önemli açıklamalar
14 Temmuz 2026 Salı günü kavrulacak 22 ilin tam listesi açıklandı!
18 ilde uyuşturucu operasyonu
FETÖ’nün güncel yapılanmasına 13 ilde eş zamanlı operasyon
MİT, DEAŞ'lı terörist Talip Güler'i Türkiye'ye getirdi
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme
Çok Okunanlar
İstanbul dahil pek çok ilde sağanak yağış başlıyor İstanbul dahil pek çok ilde sağanak yağış başlıyor
Altında sert rüzgarlar esiyor! Ons Altın 2 haftanın en düşüğüne geriledi Altında sert rüzgarlar esiyor! Ons Altın 2 haftanın en düşüğüne geriledi
Az önce deprem mi oldu? 14 Temmuz 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi Az önce deprem mi oldu? 14 Temmuz 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Akaryakıta dev zam kapıda! 14 Temmuz 2026 İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatları Akaryakıta dev zam kapıda! 14 Temmuz 2026 İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatları
İşte en çok göç alan ve veren illerin tam listesi! İşte en çok göç alan ve veren illerin tam listesi!