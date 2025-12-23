Kahramanmaraş'ta 'pes' dedirten görüntü: Parktaki ağacı çalıp götürdüler
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi. Belediyenin yeni hizmete açtığı parka araçla gelen şüpheliler, gözüne kestirdikleri büyük saksılı ağacı alarak kayıplara karıştı.
Olay, Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesine bağlı Akif İnan Mahallesi'nde yer alan Edik Parkı'nda meydana geldi. Bölgeye araçla gelen iki kişi, parkın içerisinde peyzaj amacıyla bulunan büyük boyuttaki saksılı ağacı hedef aldı.
Şüpheliler, saksı içerisindeki ağacı geldikleri araca yükleyerek park alanından ayrıldı. Hırsızlık anları, parkta bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme başlattı.
Söz konusu parkın, yakın zamanda Onikişubat Belediyesi tarafından yenilendiği ve vatandaşların hizmetine sunulduğu öğrenildi.
Polis, kayıplara karışan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı