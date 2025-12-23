Kahramanmaraş'ta 'pes' dedirten görüntü: Parktaki ağacı çalıp götürdüler

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi. Belediyenin yeni hizmete açtığı parka araçla gelen şüpheliler, gözüne kestirdikleri büyük saksılı ağacı alarak kayıplara karıştı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kahramanmaraş'ta 'pes' dedirten görüntü: Parktaki ağacı çalıp götürdüler
Yayınlanma:

Olay, Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesine bağlı Akif İnan Mahallesi'nde yer alan Edik Parkı'nda meydana geldi. Bölgeye araçla gelen iki kişi, parkın içerisinde peyzaj amacıyla bulunan büyük boyuttaki saksılı ağacı hedef aldı.

Şüpheliler, saksı içerisindeki ağacı geldikleri araca yükleyerek park alanından ayrıldı. Hırsızlık anları, parkta bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme başlattı.

Söz konusu parkın, yakın zamanda Onikişubat Belediyesi tarafından yenilendiği ve vatandaşların hizmetine sunulduğu öğrenildi.

Polis, kayıplara karışan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bakan Uraloğlu duyurdu: Köprü ve otoyol zammı belli oldu!Bakan Uraloğlu duyurdu: Köprü ve otoyol zammı belli oldu!Gündem
PAYCO’ya ikinci dalga operasyon: 6 ilde 28 şüpheli gözaltındaPAYCO’ya ikinci dalga operasyon: 6 ilde 28 şüpheli gözaltındaGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş
Günün Manşetleri
Youtube'da son 3 ayın en çok izlenen kanalları açıklandı
Köprü ve otoyol zammı belli oldu!
6 ilde 28 şüpheli gözaltında
7 ilde organize suç örgütlerine darbe
Şile Belediyesi soruşturmasında ikinci dalga
'İntihar eylemi' talimatı alan o isim yakalandı
Bakan Fidan: " SDG, İsrail ile koordinasyın içinde"
Yusuf Güney gözaltına alındı
Enflasyon 2026’da yüzde 20’nin altına inecek
Sahte polis ve savcı çetesine 9 ilde şafak baskını
Çok Okunanlar
Gram altından yeni rekor! Gram altından yeni rekor!
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Masadaki zam senaryoları netleşiyor Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Masadaki zam senaryoları netleşiyor
Akaryakıt fiyatlarında son durum Akaryakıt fiyatlarında son durum
Meteoroloji o illeri tek tek uyardı Meteoroloji o illeri tek tek uyardı
Tüketici hakem heyetleri için yeni mali sınır belli oldu Tüketici hakem heyetleri için yeni mali sınır belli oldu