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Kahramanmaraş’ta silah kaçakçılığı operasyonu

Operasyonda 13 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

Kahramanmaraş’ta silah kaçakçılığı operasyonu

Kahramanmaraş ile Pazarcık ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 13 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 1 kişi de gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ruhsatsız silah ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Polis ekipleri, kent merkezi ve Pazarcık ilçesinde 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 adres ve bir otomobilde yapılan aramada 13 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Polis, silah kaçakçılığıyla ilgili Gökhan Y. isimli şüpheliyi gözaltına aldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #kaçakçılık #Kahramanmaraş #operasyon #silah
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