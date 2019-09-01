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Kahramanmaraşta ticari araç Ceyhan Nehri'ne düştü: 3 ölü, 5 yaralı

Kahramanmaraşta'ki kazada ilk belirlemelere göre, 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Kahramanmaraşta ticari araç Ceyhan Nehri'ne düştü: 3 ölü, 5 yaralı

Kahramanmaraş'ta hafif ticari aracın nehre düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Mehmet Bayrak yönetimindeki 46 ABG 215 plakalı hafif ticari araç, Kahramanmaraş-Ekinözü karayolunun 100'üncü kilometresinde, Ceyhan Nehri'ne düştü.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre, 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş ve Ekinözü ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #tarfik kazası #kaza #Kahramanma #ceyhan nehri
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