Kahramanmaraşta'ki kazada ilk belirlemelere göre, 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta hafif ticari aracın nehre düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.



Mehmet Bayrak yönetimindeki 46 ABG 215 plakalı hafif ticari araç, Kahramanmaraş-Ekinözü karayolunun 100'üncü kilometresinde, Ceyhan Nehri'ne düştü.



İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.



Kazada ilk belirlemelere göre, 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş ve Ekinözü ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.