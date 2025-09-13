Kahramanmaraş’ta tırın çarptığı 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, vatandaşlar yolu trafiğe kapatarak tepki gösteri
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde tırın çarptığı 17 yaşındaki Ergün Baz yaşamını yitirdi. Olayın ardından vatandaşlar yolu trafiğe kapatarak tepki gösterdi.
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen kazada 17 yaşındaki Ergün Baz hayatını kaybetti.
Kaza, çevre yolundaki Büyükpınar mevkiinde gerçekleşti. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen tır, yolun karşısına geçmeye çalışan Ergün Baz’a çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde 17 yaşındaki gencin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda vatandaş toplandı. Yaşananlara tepki gösteren vatandaşlar, yolu trafiğe kapattı. Karayolunun kapanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.
Güvenlik güçlerinin devreye girmesiyle yolun açılması için çalışmalar başlatıldı.
