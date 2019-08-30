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Kahramanmaraş'ta yıldırım isabet eden çocuk yaralandı

Elbistan ilçesinde yıldırım isabet eden çocuk ağır yaralandı.

Kahramanmaraş'ta yıldırım isabet eden çocuk yaralandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yıldırım isabet eden çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kırsal Gümüşdöven Mahallesi'nde yolda yürüyen 11 yaşındaki Sefa Kurt'a yıldırım isabet etti.

Ağır yaralanan Kurt, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalenin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Kurt'un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #yıldırım çarpması #Kahramanmaraş #Elbistan
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