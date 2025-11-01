Kahramanmaraş'taki kayıp gençten kahreden haber: 80 metrelik uçurumda bulundu!

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, ağaç kesim işi yaptığı sırada kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki Miraç Sağlam'ı bulmak için AFAD, jandarma ve vatandaşların katıldığı 24 saatlik hummalı bir arama çalışması yürütüldü.

Olay, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Gökgedik Mahallesi kırsalında yaşandı. Bölgede ağaç kesim işi yapan 17 yaşındaki Miraç Sağlam, dün çalışma arkadaşlarıyla kararlaştırdıkları buluşma noktasına geri dönmedi. Sağlam'dan haber alınamaması üzerine durum yetkililere bildirilerek kayıp başvurusunda bulunuldu.

Alınan ihbar üzerine, bölgeye derhal AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Andırın Belediyesi ekiplerinin ve çok sayıda vatandaşın da desteğiyle kayıp genci bulmak için kapsamlı bir arama çalışması başlatıldı. Arama kurtarma köpeklerinin de sevk edildiği bölgede, aynı zamanda dron destekli havadan tarama faaliyeti de gerçekleştirildi.

ACI HABER 24 SAAT SONRA GELDİ

Ekiplerin 24 saat süren yoğun çalışmasının ardından Miraç Sağlam'ın acı haberine ulaşıldı. Kasımlı mevkisindeki yaklaşık 80 metrelik bir uçurumun dibinde, Sağlam'ın cansız bedeni bulundu. Gencin cesedi, AFAD ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda bulunduğu yerden çıkarılarak cenaze aracına konuldu. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

