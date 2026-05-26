Kahramanmaraş'taki okul katliamında ölen Kerem'in babasından yürek dağlayan mesaj: Bize bayram gelmedi!

Kahramanmaraş Valiliği tarafından faciada yaşamını yitiren öğrenci ve öğretmenler için düzenlenen resmi mevlit programında gözyaşları sel oldu. Anma programının ardından konuşan, saldırıda şehit olan 11 yaşındaki 5. sınıf öğrencisi Kerem Erdem Güngör’ün babası Mustafa Güngör, toplumun ve vatanseverlerin kendilerine verdiği desteğin çok büyük bir anlam taşıdığını ifade etti.

"Biz Babamızı Kaybettiğimizde Bile Bu Kadar Ağır Bir Acı Hissetmedik"

Saldırıda sınıftaki kız arkadaşlarını korumak için kendini siper ettiği ortaya çıkan küçük Kerem'in babası Mustafa Güngör, evlat acısının tarif edilemez olduğunu belirterek şu duygusal ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımız bize yük olmadan gitti. Bu toplum onların her şeyini düşündü. Allah bu milletten razı olsun. Biz babamızı kaybettiğimizde bile bu kadar ağır bir acı hissetmedik. Evlat acısı çok başka. Çocuklarımızın ve öğretmenimizin bu toplumun kalbine girdiğini görüyoruz. Milletimizin sahip çıkması bize güç veriyor."

"En Büyük Talebimiz, Çocuklarımızın İsimlerinin Yaşatılması"

Milletin manevi desteğinin devam etmesini arzuladıklarını belirten acılı baba Güngör, geride kalan ailelerin durumunun çok ağır olduğunu ve devlet büyükleri ile toplumdan tek bir büyük talepleri olduğunu dile getirdi:

"Bizim en büyük talebimiz, çocuklarımızın isimlerinin yaşatılması. Daha 10-11 yaşında çocuklardı. Hayalleri, gelecekleri vardı. Hepsi yarım kaldı, çalındı. Bir anne ve babanın isteği, evladının adının yaşatılmasıdır. Geride kalan aileler iyi değil. Bayram geldi ama bize bayram gelmedi. Evlerde insanlar saatlerce uyuyor, toparlanmaya çalışıyor ama acı çok büyük. Biz ailelerle sürekli görüşüyoruz. Toplumumuzdan isteğimiz, çocuklarımızın isimlerinin yaşatılması. Milletimizin desteğini gördükçe ayakta kalmaya çalışıyoruz. Evlat kaybetmek kolay değil. Bu süreçte yanımızda olan herkesten Allah razı olsun."