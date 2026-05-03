Kahramanmaraş'taki okul saldırısında acı haber: Almina yaşam savaşını kaybetti

Kahramanmaraş’ın merkez Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda gerçekleşen trajik saldırıda yaralanan 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu, 18 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Saldırı sırasında başına isabet eden iki kurşunla ağır yaralanan Almina Ağaoğlu, yoğun bakım ünitesinde verdiği hayat savaşını bugün sabaha karşı kaybetti. Ağaoğlu’nun ölüm haberi, hastane önünde umutla bekleyen ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Küçük Almina’nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Kapıçam Şehir Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

SALDIRIDA CAN KAYBI 10’A YÜKSELDİ

Olay, 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli’nin, Polis Başmüfettişi olan babası Uğur Mersinli’ye ait 5 silah ve 7 şarjörle eğitim gördüğü okula gelerek ateş açmasıyla yaşanmıştı. Almina Ağaoğlu’nun vefatıyla birlikte saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükseldi. Saldırıyı gerçekleştiren ve arbede sırasında hayatını kaybeden İsa Aras Mersinli de ölenler arasında yer alıyor. Olayla ilgili soruşturma ve adli süreç devam ediyor.

